Тбилиси, , 11:41 — REGNUM После доставки в Грузию вакцины от COVID-19, произведённой компанией Pfizer, население гораздо активней стало записываться на вакцинацию. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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Глава минздрава отметила, что с 15 марта на прививку вакциной AstraZeneca записались около 5 тыс. человек. При этом менее, чем за сутки на прививку вакциной Pfizer, которую привезли в страну 25 марта, записались уже более 6 тыс. желающих.

По мнению Тикарадзе, это вызвано тем, что в Грузии после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла медсестра.

«Уверена, что углубленное исследование, которое сейчас проводится совместно с Бюро имени Самхараули, позволит нам проинформировать граждан о том, что причиной несчастного случая была не вакцина. После этого доверие наших граждан к AstraZeneka значительно вырастет, и процесс вакцинации вернется к привычному ритму», — сказала глава минздрава.

Напомним, в Грузии медсестра умерла после вакцинации 19 марта. По предварительной версии, причиной смерти стала острая аллергическая реакция. По данному случаю возбуждено уголовное дело.

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