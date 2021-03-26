Казань, , 11:51 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден еще у 40 человек. Накануне COVID-19 зарегистрировали у 42 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 26 марта, подтверждено 19 235 случаев инфицирования. Выздоровел всего 16 001 пациент, за сутки — 44 человека. С начала пандемии 409 человек скончались от последствий инфицирования SARS-CoV-2, двое — за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 21 человека, 19 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 19 новых носителей вируса, девять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России за сутки выявили 9167 новых случаев, выздоровели и были выписаны 10 880 человек. Кроме того, зафиксировано 405 летальных исходов. Среди регионов по-прежнему лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области. «Аутсайдером» списка стал Ненецкий автономный округ — там за сутки обнаружили одного нового носителя вируса.

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