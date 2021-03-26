Рига, , 11:37 — REGNUM В настоящий момент 18 тысяч пенсионеров Латвии недополучили от государства порядка 2 тысяч евро каждый. Об этом сообщило издание «МК-Латвия» со ссылкой на данные местного Госконтроля.

Связано это с несовершенством национального законодательства. Люди вплоть до 2020 года не должны были принимать решение об использовании своего пенсионного капитала второй накопительной ступени. Многие из них не приняли такого решения до сих пор. Получаемые от работодателя и государства средства второй ступени сейчас лежат мертвым грузом на счетах пенсионных фондов.

По данным за 2015 год размер накопленного, но не запрошенного капитала достигал почти 37 миллионов евро.

Госконтроль Латвии призвал пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых до 2020 года и не подали заявление об использовании своих пенсионных накоплений второй ступени, побыстрее это сделать. В противном случае с декабря 2021 года такое решение за пенсионеров примет Государственное агентство социального страхования.