Чебоксары, , 11:36 — REGNUM Правительство Чувашии анализирует ситуацию и возможные последствия отзыва лицензии у чебоксарского банка «Мегаполис». Об этом сообщает на своей странице в соцсетях глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По его словам, власти делают «всё возможное, чтобы защитить права вкладчиков» коммерческого банка «Мегаполис». На следующей чиновники планируют провести «совещание со всеми сторонами процесса для того, чтобы скоординировать действия».

«Это второй случай, когда Центробанк отзывает лицензию кредитной организации из Чувашии. Нарушения выявлены в деятельности московского офиса», — отмечает Олег Николаев.

Он также отметил, что когда работал депутатом Госдумы, то участвовал в разработке федерального закона, предусматривающего защиту прав социальных организаций (ТСЖ, благотворительных фондов, религиозных организаций, НКО) в случае отзыва лицензий у банков. Они будут включены в перечень кредиторов первой очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис» из-за того, что тот«искажал финансовую отчетность». Размер страховой ответственности предварительно оценён в 2,9 млрд рублей. До 1 апреля отберут банки-агенты для страховых выплат, которые планируется начать «не позднее 9 апреля».

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