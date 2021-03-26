Москва, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 марта будет участвовать в качестве председателя в совместном заседании наблюдательного и попечительского совета МГИМО МИД РФ. Об этом 26 марта сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«29 марта под председательством главы внешнеполитического ведомства пройдет совместное заседание наблюдательного и попечительского совета МГИМО МИД России», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД уточнила, что во время данного заседания будет представлен доклад о деятельности университета в минувшем году и о его задачах на нынешний год.

«Также предполагается рассмотреть ход реализации стратегии развития вуза и другие вопросы, которые касаются долгосрочных проектов учебного заведения», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет контакты со своими коллегами из Армении и Азербайджана 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.