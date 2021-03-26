Пермь, , 11:34 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 марта, выявлено 120 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее зарегистрировано 121 заражение, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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Лечение в больницах получают 15 человек, еще 105 пермяков находятся под меднаблюдением в домашних условиях. Среди носителей коронавируса числится десять детей.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 50 653 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 44 768 человек. На сегодняшний день в COVID-отделениях пребывают 773 пациента, из них 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 1918 пермяков. Восемь летальных исходов подтверждено за последние сутки.

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