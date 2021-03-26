Москва, , 11:34 — REGNUM Российские учёные трудятся над созданием аппарата искусственной жидкостной вентиляции лёгких. Эту работу в сотрудничестве с коллегами из Фонда перспективных исследований и Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова ведут специалисты Уральского оптико-механического завода имени Яламова (входит в АО «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Об этом 26 марта сообщил генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев.

По его словам, на сегодняшний день уже создан опытный образец аппарата.

«На данном этапе требуется доработка экспериментального образца аппарата, после чего можно будет приступить к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания», — уточнил в беседе с ТАСС Патрикеев.

Гендиректор холдинга добавил, что специалисты также разработали, изготовили и апробировали модуль охлаждения дыхательной жидкости экспериментального образца, который позволяет реализовывать режим сверхбыстрой управляемой гипотермии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на базе Севастопольского государственного университета при содействии Фонда перспективных исследований (ФПИ) открылась лаборатория «Экспериментальные системы жизнеобеспечения биологических объектов», которая планировала заняться разработкой технологии жидкостного дыхания.

Читайте также: Севастопольский госуниверситет разработает технологию жидкостного дыхания

В ФПИ пояснили, что технология жидкостного дыхания подразумевает введение в лёгкие человека жидкости, насыщенной кислородом. В результате организм получает кислород через жидкость. Специалисты выражали уверенность, что жидкостное дыхание найдет широкое применение в медицине при лечении различных заболеваний лёгких, а также для жизнеобеспечения недоношенных детей.