Кострома, 26 марта, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Разбитую плитку на главной площади Костромы и у памятника Ивану Сусанину заменят после жалоб общественницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Плитка

Видео, свидетельствующее о печальном состоянии тротуарной плитки, сняла костромичка Наталья Цветкова.

«Вот как выглядят последствия ущербного мышления властей Костромы. Не подумайте что это последствия зимы — так же выглядит центральная площадь города летом. Позор!», — заключила общественница.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в городскую администрацию. Как пояснили в Управлении благоустройства и дорожной деятельности, покрытие в центре Костромы было уложено около 15 лет назад. За это время плитку на Сусанинской площади обновляли несколько раз, но со временем она приходила в негодность.

В 2021 году ремонт плиточного покрытия произведут на самых «проходимых» местах центра — площади Сусанинской и у памятника Ивану Сусанину, установленному на спуске к набережной Волги. Все работы произведут за счёт бюджета города.