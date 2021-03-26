Москва, , 11:34 — REGNUM Ситуация в Суэцком канале показала, что этот морской путь не так надежен, как считалось ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Есть конкуренция трех путей. Основной морской путь — в Европу из Китая через Суэцкий канал. Второй — это Северный морской путь, и третий — это железная дорога через Россию, — сказал Зубец. — И Суэцкий канал до сих пор считался самым надежным, где можно прогнозировать движение контейнеровозов с точностью до часа. В условиях того, что произошло, возникают серьезные риски. Те люди, которые занимаются логистикой, поняли, что Суэцкий канал не так надежен, как считалось раньше. И это повышает привлекательность железнодорожных перевозок через территорию РФ. И во-вторых, Северного морского пути. Понятно, что за один день торговые потоки не перекинутся. Но отныне риски Суэцкого канала будут учитываться при планировании перевозок».

И ситуация с перекрытием канала, как подчеркнул Зубец, делает его менее привлекательным и более рисковым.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, какие плюсы извлекает РФ из той ситуации, которая сейчас сложилась с Суэцким каналом.

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