Москва, , 11:32 — REGNUM Последствия аварии в Суэцком канале вредны для мировой экономики, но для России означают дополнительный доход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Для всей мировой экономики это плохо. Это логистический кризис вроде того, который возник [во время пандемии] из-за недостатка контейнеров — так как их не могли отправить из Европы обратно в Китай, чтобы снова загрузить, — сказал Зубец. — Сейчас речь идет о том, что нефть поддерживается на достаточно высоких уровнях за счет того, что резко выросли издержки по транспортировке нефти. Если посылать танкеры вокруг Африки, то это 10 дней лишнего хода, и соответственно возникает риск недостатка нефти в Европе».

И цены на нефть, как подчеркнул Зубец, не падают, а стремятся вверх.

«Для нас это дополнительный доход. Тем более что наши поставки нефти тоже идут по морю. У нас 80% нефти идет по морю. Но это Балтика и Черное море, где нет никаких логистических проблем», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о последствиях затора в Суэцком канале высказался экономист Михаил Делягин.

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