Москва, , 11:31 — REGNUM Правительство России утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба правительства.

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«Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас организации, проводящие молекулярно-генетические исследования, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя вируса в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 9167 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели и были выписаны 10 880 человек. Кроме того, зафиксировано 405 летальных исходов. Всего в РФ с начала распространения выявили 4 501 859 случаев заражения SARS-CoV-2.