Зоя Емельянова, 26 марта 2021, 13:44 — REGNUM На уходящей неделе (22−26 марта) в Крыму вновь обсуждалась тема спасения Форосского парка и возможности третьей волны коронавируса. Также жителей Крыма волновала тема застройки полуострова, вопросы водоснабжения и строительство приюта для собак.

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале этой недели депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам нарушений при ведении строительных работ на территории 200-летнего Форосского парка.

Об этом: В Крыму из-за застройки Форосского парка возбудили уголовное дело

«И один в поле воин! Женщина достойная уважения и гордости, что еще есть такие люди!» — написал под постом Поклонской «ВКонтакте» Алексей Х.

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Kremlin.ru

«Наталья Владимировна, спасите Крым от капиталистов, присвоят, поставят заборы, установят новые правила, зачем надо было продавать «Массандру», ее создавал народ», — написал под постом другой пользователь.

«В Крыму на ЮБК от Алушты до Судака побережье абсолютно не урбанизировано и не застроено! Почему не развивать эти территории?! А Аксенова надо менять! Руководитель никудышный», — призвал пользователь под ником Михаил Лермонтов.

«В Евпатории, в парке им. Фрунзе идёт массовая вырубка реликтовых деревьев под видом санитарной обрезки», — сообщил под постом Поклонской Андрей П.

Парк Фрунзе. Евпатория
Парк Фрунзе. Евпатория
Krym4you.com

На этой же неделе в правительстве Крыма заявили о планах создать новый сквер в пгт Форос — предположительно, он появится в районе поселкового клуба. Однако планы властей благодарности у жителей Фороса не вызвали.

«То бишь 200-летний садово-архитектурный памятник вырубили большую часть, а взамен сквер?» — написала Оксана К.

«Одну рощу возле моря местные давно распилили, теперь им сделают сквер, который они при определенных условиях также застроят своими «курятниками», — написал Максим К.

«Это всё, что осталось от парка! Бурные аплодисменты», — отозвалась Елизавета К.

«Что ни говори, а это черный косяк нашего руководства!!! Осадочек», — считает Любовь С.

Жители Алушты в социальных сетях выступили против строительства торгового центра в Алуште — как сообщается в паблике «Алушта24», строительство началось между школой №1 и зданием операционной больницы, застройщиком является бывший депутат гордумы.

Алушта. Крым
Алушта. Крым
Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Но были ли проведены общественные слушанья, согласовано ли строительство с Минобразованием и Минздравом, так как объект расположен в непосредственной близости с городской больницей и школой, получено ли разрешение на спил деревьев и т. д. ??? Или депутатам, пусть и бывшим, закон не писан?! Куда смотрит муниципальный контроль Алушты?» — говорится в посте.

«Уважаемые, это место около больницы и школы — проходное. Пока ещё есть хоть один кусочек земли, оно будет продано. Сейчас кто больше заплатил, тот и хозяин. Это реалии нашего времени», — прокомментировала Инна А.

Под постом о застройке появился и ответ администрации Алушты, в котором сообщается о том, что публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства проводились, разрешение на строительство «общественного здания (магазина)» — выдано.

Вопрос водообеспечения Крыма не теряет своей актуальности — на этой неделе власти региона объявили о стабилизации ситуации с водоснабжением. Однако жители в соцсетях высказывают совсем другие мнения.

Крым
Крым
Марина Каширская © ИА REGNUM

«Отлично рапортуем о решении проблем с водообеспечением! А на ГРЭСе за последние пять дней — третья авария, и опять нет воды))) Про горячую уже молчу, её мы семь месяцев не получаем… Но хотя бы с холодной можно уже разобраться???» — написала на странице главы Крыма Сергея Аксёнова «ВКонтакте» Марина П.

«Уважаемый Сергей Валерьевич! Вновь обращаюсь к Вам по поводу водообеспечения пгт Багерово. Очередные «противоаварийные» работы привели к тому, что воды опять нет. Жители поселка остаются без холодного водоснабжения более чем на сутки. А разве ликвидация аварии на водопроводных сетях не должна осуществляться беспрерывно, до ее устранения? Как можно бросить порывы или отложить их устранение до утра в связи с окончанием рабочего дня? На каком основании нарушаются права граждан и положения Федерального закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»? Подвоз воды не организован, информация о реальных сроках подачи воды отсутствует», — написала Татьяна Ж.

Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
Glava.rk.gov.ru

«Марьино, наконец-то, хорошая вода с качественным напором», — радуется Агафья К.

«Сергей Валерьевич, я считаю, для того, чтобы решить проблему с водой в Крыму, проще создать проект водопровода от реки Амур до Симферопольского водохранилища, ведь эта река каждый год так сильно разливается, что топит дома людей, а если во время разлива пустить воду по проведенному водопроводу, то и нам будет хорошо, и людям, которые живут в Приамурье!!!» — выступила с предложением Анна Б.

Ещё одна тема, которая волновала крымчан на этой неделе, — возможность третьей волны коронавируса. О ней заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, который призвал население не расслабляться и соблюдать масочный режим.

Об этом: Не расслабляться! В Крыму готовятся к третьей волне коронавируса

«Мы-то в масках постоянно. А вот скоро же приедут отдыхающие. Опять всё для них делается?» — сетует Екатерина В.

«Мы в масках, соблюдаем… А потом приедут отдыхающие — и конец соблюдениям, и привет, третья волна в Крыму… Бредятина, как обычно. Для чего тогда мы это всё делаем?» — спрашивает Ольга А.

«Ведь в прошлом году мы всё соблюдали, но к нам привезли болячки отдыхающие», — добавляет тот же пользователь.

«Я привился уже двумя компонентами! Самочувствие отличное, никаких осложнений не было! Так что не бойтесь, идите и прививайтесь!» — призывает Василий Т.

«Василий, пошли, записались. Но вакцины нет. Ждем-с», — ответила пользователь Оксаночка К.

23 марта власти Крыма объявили о том, что первую очередь приюта для бездомных животных на 140 мест планируется сдать в срок — к 15 апреля.

Об этом: В Симферополе готовят к сдаче первую очередь приюта для бездомных животных

Позитивная новость о почти полной готовности к сдаче первого в регионе приюта для бездомных животных вызвала острые дискуссии в соцсетях.

Кошки на улице в Евпатории. Крым
Кошки на улице в Евпатории. Крым
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«На улицах тысячи собак, пенсионеры боятся в магазин выйти, дети — в школу, круглосуточно лай стоит, когда людям станет безопасно жить в городе? А тут ещё и кормить их за свой счёт», — написал в паблике правительства Крыма «ВКонтакте» Андрей Инкогнито.

«Лучше в школах обеды бесплатные сделайте», — написал другой пользователь.

«Никакие питомники не спасут, если у людей в сознании не заложена простая истина: мы в ответе за тех, кого приручили. Завёл животное, неси ответственность. За укусы, за щенков, выброшенных в коробке на помойку, за старую собаку или кошку, которую выгнал на улицу», — более конструктивно выразился ещё один участник обсуждения.

«Вам не угодишь, честное слово. Собаки на улицах — плохо, кусаются. Собаки в приюте — плохо, кормить надо. А как хорошо-то?» — спрашивает Матильда Кузькина.

«Приют не решит проблемы, это точно. Он не резиновый, и заполнится очень быстро. Да и жизнь в приюте — не сахар…», — написала Светлана Д. Её поддержали и другие пользователи, предложив «людей перевоспитать», что, впрочем, «ещё более нереально, чем всех собак собрать в приют».

«Безопасно жить в городе станет тогда, когда взрослые люди перестануть воспитывать в детях страх и жестокость к животным и будут нести ответственность за тех, кого приручили. Тогда и беспризорных животных меньше будет, в том числе и озлобленных на людей за нанесённые обиды», — написала Татьяна Б.