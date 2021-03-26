26 марта 2021 | Время чтения 7 мин

На уходящей неделе (22–26 марта) в Крыму вновь обсуждалась тема спасения Форосского парка и возможности третьей волны коронавируса. Также жителей Крыма волновала тема застройки полуострова, вопросы водоснабжения и строительства приюта для бездомных животных.

Зоя Емельянова, , 13:44 — REGNUM На уходящей неделе (22−26 марта) в Крыму вновь обсуждалась тема спасения Форосского парка и возможности третьей волны коронавируса. Также жителей Крыма волновала тема застройки полуострова, вопросы водоснабжения и строительство приюта для собак.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале этой недели депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам нарушений при ведении строительных работ на территории 200-летнего Форосского парка.

Об этом: В Крыму из-за застройки Форосского парка возбудили уголовное дело

«И один в поле воин! Женщина достойная уважения и гордости, что еще есть такие люди!» — написал под постом Поклонской «ВКонтакте» Алексей Х.

Наталья Поклонская Kremlin.ru

«Наталья Владимировна, спасите Крым от капиталистов, присвоят, поставят заборы, установят новые правила, зачем надо было продавать «Массандру», ее создавал народ», — написал под постом другой пользователь.

«В Крыму на ЮБК от Алушты до Судака побережье абсолютно не урбанизировано и не застроено! Почему не развивать эти территории?! А Аксенова надо менять! Руководитель никудышный», — призвал пользователь под ником Михаил Лермонтов.

«В Евпатории, в парке им. Фрунзе идёт массовая вырубка реликтовых деревьев под видом санитарной обрезки», — сообщил под постом Поклонской Андрей П.

Парк Фрунзе. Евпатория Krym4you.com

На этой же неделе в правительстве Крыма заявили о планах создать новый сквер в пгт Форос — предположительно, он появится в районе поселкового клуба. Однако планы властей благодарности у жителей Фороса не вызвали.

«То бишь 200-летний садово-архитектурный памятник вырубили большую часть, а взамен сквер?» — написала Оксана К.

«Одну рощу возле моря местные давно распилили, теперь им сделают сквер, который они при определенных условиях также застроят своими «курятниками», — написал Максим К.

«Это всё, что осталось от парка! Бурные аплодисменты», — отозвалась Елизавета К.

«Что ни говори, а это черный косяк нашего руководства!!! Осадочек», — считает Любовь С.

Жители Алушты в социальных сетях выступили против строительства торгового центра в Алуште — как сообщается в паблике «Алушта24», строительство началось между школой №1 и зданием операционной больницы, застройщиком является бывший депутат гордумы.

Алушта. Крым Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Но были ли проведены общественные слушанья, согласовано ли строительство с Минобразованием и Минздравом, так как объект расположен в непосредственной близости с городской больницей и школой, получено ли разрешение на спил деревьев и т. д. ??? Или депутатам, пусть и бывшим, закон не писан?! Куда смотрит муниципальный контроль Алушты?» — говорится в посте.

«Уважаемые, это место около больницы и школы — проходное. Пока ещё есть хоть один кусочек земли, оно будет продано. Сейчас кто больше заплатил, тот и хозяин. Это реалии нашего времени», — прокомментировала Инна А.

Под постом о застройке появился и ответ администрации Алушты, в котором сообщается о том, что публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства проводились, разрешение на строительство «общественного здания (магазина)» — выдано.

Вопрос водообеспечения Крыма не теряет своей актуальности — на этой неделе власти региона объявили о стабилизации ситуации с водоснабжением. Однако жители в соцсетях высказывают совсем другие мнения.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Отлично рапортуем о решении проблем с водообеспечением! А на ГРЭСе за последние пять дней — третья авария, и опять нет воды))) Про горячую уже молчу, её мы семь месяцев не получаем… Но хотя бы с холодной можно уже разобраться???» — написала на странице главы Крыма Сергея Аксёнова «ВКонтакте» Марина П.

«Уважаемый Сергей Валерьевич! Вновь обращаюсь к Вам по поводу водообеспечения пгт Багерово. Очередные «противоаварийные» работы привели к тому, что воды опять нет. Жители поселка остаются без холодного водоснабжения более чем на сутки. А разве ликвидация аварии на водопроводных сетях не должна осуществляться беспрерывно, до ее устранения? Как можно бросить порывы или отложить их устранение до утра в связи с окончанием рабочего дня? На каком основании нарушаются права граждан и положения Федерального закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»? Подвоз воды не организован, информация о реальных сроках подачи воды отсутствует», — написала Татьяна Ж.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Марьино, наконец-то, хорошая вода с качественным напором», — радуется Агафья К.

«Сергей Валерьевич, я считаю, для того, чтобы решить проблему с водой в Крыму, проще создать проект водопровода от реки Амур до Симферопольского водохранилища, ведь эта река каждый год так сильно разливается, что топит дома людей, а если во время разлива пустить воду по проведенному водопроводу, то и нам будет хорошо, и людям, которые живут в Приамурье!!!» — выступила с предложением Анна Б.

Ещё одна тема, которая волновала крымчан на этой неделе, — возможность третьей волны коронавируса. О ней заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, который призвал население не расслабляться и соблюдать масочный режим.

Об этом: Не расслабляться! В Крыму готовятся к третьей волне коронавируса

«Мы-то в масках постоянно. А вот скоро же приедут отдыхающие. Опять всё для них делается?» — сетует Екатерина В.

«Мы в масках, соблюдаем… А потом приедут отдыхающие — и конец соблюдениям, и привет, третья волна в Крыму… Бредятина, как обычно. Для чего тогда мы это всё делаем?» — спрашивает Ольга А.

«Ведь в прошлом году мы всё соблюдали, но к нам привезли болячки отдыхающие», — добавляет тот же пользователь.

«Я привился уже двумя компонентами! Самочувствие отличное, никаких осложнений не было! Так что не бойтесь, идите и прививайтесь!» — призывает Василий Т.

«Василий, пошли, записались. Но вакцины нет. Ждем-с», — ответила пользователь Оксаночка К.

23 марта власти Крыма объявили о том, что первую очередь приюта для бездомных животных на 140 мест планируется сдать в срок — к 15 апреля.

Об этом: В Симферополе готовят к сдаче первую очередь приюта для бездомных животных

Позитивная новость о почти полной готовности к сдаче первого в регионе приюта для бездомных животных вызвала острые дискуссии в соцсетях.

Кошки на улице в Евпатории. Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«На улицах тысячи собак, пенсионеры боятся в магазин выйти, дети — в школу, круглосуточно лай стоит, когда людям станет безопасно жить в городе? А тут ещё и кормить их за свой счёт», — написал в паблике правительства Крыма «ВКонтакте» Андрей Инкогнито.

«Лучше в школах обеды бесплатные сделайте», — написал другой пользователь.

«Никакие питомники не спасут, если у людей в сознании не заложена простая истина: мы в ответе за тех, кого приручили. Завёл животное, неси ответственность. За укусы, за щенков, выброшенных в коробке на помойку, за старую собаку или кошку, которую выгнал на улицу», — более конструктивно выразился ещё один участник обсуждения.

«Вам не угодишь, честное слово. Собаки на улицах — плохо, кусаются. Собаки в приюте — плохо, кормить надо. А как хорошо-то?» — спрашивает Матильда Кузькина.

«Приют не решит проблемы, это точно. Он не резиновый, и заполнится очень быстро. Да и жизнь в приюте — не сахар…», — написала Светлана Д. Её поддержали и другие пользователи, предложив «людей перевоспитать», что, впрочем, «ещё более нереально, чем всех собак собрать в приют».

«Безопасно жить в городе станет тогда, когда взрослые люди перестануть воспитывать в детях страх и жестокость к животным и будут нести ответственность за тех, кого приручили. Тогда и беспризорных животных меньше будет, в том числе и озлобленных на людей за нанесённые обиды», — написала Татьяна Б.