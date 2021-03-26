Сакраменто, США, , 11:31 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 141:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, записавший на свой счёт 44 очка.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Эндрю Уиггинс, набравший 26 очков.

В настоящее время «Сакраменто» занимает 20-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на 16-м месте.

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