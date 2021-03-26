Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 104 новых носителя коронавируса, что на три человека меньше, чем было выявлено сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению за сутки 109 жителей. Об этом 26 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным областного управления Роспотребнадзора, наибольшее количество новых случаев заражения за последние сутки зафиксировано в городах Гатчина (13 случаев) и Мурино (10 случаев).

Помимо новых инфицированных и выздоровевших, в регионе продолжает увеличиваться число летальных случаев. За минувшие сутки в Ленобласти было зарегистрировано еще девять смертей от ковида. Таким образом с начала пандемии в области выявлено 39 371 инфицированных, из них 36 880 выздоровели, 896 человек умерли.

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