Тольятти, Самарская область, , 11:33 — REGNUM Крупнейший в России завод по производству медицинских изделий начал работу в Тольятти. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что старт его работе дали глава региона Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Это крупнейшее в России производство синтетических перчаток с нитриловыми материалами. До этого у нас такого производства в стране не было. Это существенный вклад в импортозамещение и обеспечение в первую очередь поставками данной продукции медицинских учреждений», — передает слова Мантурова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что изделия данного предприятия планируется поставлять как медицинским учреждениям, так и предприятиям, работающим в сфере хозяйственно-бытового обслуживания.

«В таком партнерстве региона, предприятия, поставщиков при поддержке Министерства промышленности РФ, уверен: у предприятия прекрасное будущее. И рассчитываю, что вторая очередь не заставит себя долго ждать и в намеченные сроки будет также оснащена и запущена в проектную мощность здесь, на территории ОЭЗ «Тольятти», — передает слова Азарова пресс-служба областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены построить корпус детской инфекционной больницы.