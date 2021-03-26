Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждено 782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра соответствует уровню конца октября 2020 года, когда шёл подъём второй волны эпидемии. Снижение суточного показателя заражений по сравнению с предыдущими сутками составило 22 случая.

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По данным федерального оперативного штаба от 26 марта, за последние сутки в Петербурге также подтверждено 36 новых летальных исходов от COVID-19. Это всего на один случай меньше, чем в предыдущие сутки. Также за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 1615 петербуржцев и гостей города, ранее заболевших ковидом.

С учетом новых данных за время пандемии в Петербурге выявлено 391 050 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 342 756 человек, умерли 12 102 человека.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 025 человек.

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