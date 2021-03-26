Братск, Иркутская область, , 11:29 — REGNUM Двое жителей Братска (Иркутская область) признаны виновными в совершении 22 преступлений, связанных с кинем-мошенничеством. Как сообщает областная прокуратура, от их действий пострадали 22 жителя разных городов России.

Судом установлено, что в период с июня 2019 года по январь 2020 года двое мужчин в возрасте 26 и 30 лет в социальной сети «Вконтакте» создавали дублирующие страницы реальных пользователей сети, являющихся успешными инвесторами и зарабатывающими на бинарных опционах.

После чего с «фейковых» страниц отправляли подписчикам оригинальных страниц объявления, содержащие ложную информацию о наличии возможности размещения инвестиций с целью гарантированного получения прибыли.

Вступая с пользователями в онлайн-переписку злоумышленники добивались перевода на их банковский счет денежных средств в размере от 5 до 40 тыс рублей. По такой же схеме один из участников группы совершил два преступления единолично.

Уголовное дело расследовано сотрудниками следственного отдела № 1 СУ МУ МВД России «Братское». Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев и три года шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре и три года. Причиненный ущерб злоумышленники возместили.