Обнинск, Калужская область, 26 марта 2021, 13:17 — REGNUM Более 300 пачек сигарет без акцизных марок были выявлены таможенниками в одном из торговых помещений Обнинска совместно с представителями Роспотребнадзора. Об этом 26 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор Калужской таможни Екатерина Жданова.
Немаркированная табачная продукция не имела обязательного специального кода DataMatrix. По словам владельца магазина, в продаже находился остаточный товар. Дата производства табачной продукции на упаковках сигарет — 2015 год. Товар без акцизных марок был изъят из оборота в рамках дела об административном правонарушении.
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