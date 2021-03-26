Обнинск, Калужская область, , 13:17 — REGNUM Более 300 пачек сигарет без акцизных марок были выявлены таможенниками в одном из торговых помещений Обнинска совместно с представителями Роспотребнадзора. Об этом 26 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор Калужской таможни Екатерина Жданова.

Немаркированная табачная продукция не имела обязательного специального кода DataMatrix. По словам владельца магазина, в продаже находился остаточный товар. Дата производства табачной продукции на упаковках сигарет — 2015 год. Товар без акцизных марок был изъят из оборота в рамках дела об административном правонарушении.

«Ранее маркировка табачной продукции была обязательна только для изготовителей и импортёров. Вплоть до 1 декабря 2020 года можно было хранить и перемещать немаркированные остатки табачной продукции. После этой даты, если в торговле будут обнаружены непромаркированные остатки, продавцы подвергаются штрафу», — сказала Екатерина Жданова.

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