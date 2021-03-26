Обнинск, Калужская область, 26 марта, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Более 300 пачек сигарет без акцизных марок были выявлены таможенниками в одном из торговых помещений Обнинска совместно с представителями Роспотребнадзора. Об этом 26 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор Калужской таможни Екатерина Жданова.

Фото пресс- службы Калужской таможни Немаркированные сигареты

Немаркированная табачная продукция не имела обязательного специального кода DataMatrix. По словам владельца магазина, в продаже находился остаточный товар. Дата производства табачной продукции на упаковках сигарет — 2015 год. Товар без акцизных марок был изъят из оборота в рамках дела об административном правонарушении.

«Ранее маркировка табачной продукции была обязательна только для изготовителей и импортёров. Вплоть до 1 декабря 2020 года можно было хранить и перемещать немаркированные остатки табачной продукции. После этой даты, если в торговле будут обнаружены непромаркированные остатки, продавцы подвергаются штрафу», — сказала Екатерина Жданова.