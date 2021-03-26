26 марта 2021 | Время чтения 10 мин

Сергей Артёменко, , 13:51 — REGNUM Традиционный для белорусских националистов праздник «День воли» снова провалился. Если в прошлом году организаторы дезавуировали свои призывы под предлогом пандемии, то в нынешнем году они попросту позорно отмалчиваются, никак не объясняя звенящую тишину политического фиаско.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пытающийся вещать от имени белорусского протеста бывший чиновник Павел Латушко опубликовал 25 марта замечательную речь «о том, ради чего белорусы должны выйти на центральные улицы своих городов в День Воли». Что предлагал бывший комсомольский вожак, бывший сотрудник МИД, бывший директор Купаловского театра: «Сегодня мы выходим в наиболее безопасном формате — гулять по центральным улицам городов. Без колонн, без выхода на проезжую часть. Наша задача — быть на всех центральных и прилегающих к центру улицах сразу. Обходить кордоны, выстраивать безопасные маршруты и быть в движении. Показать, что город наш, несмотря на все усилия оккупантов помешать нам встретить наш праздник — День нашей Воли».

Павел Латушко Gov.by

Сам он вышел более чем безопасно — в традиционном для себя формате красиво тусовался с польскими политиками. «Руководитель НАУ Павел Латушко провел встречу с Маршалом Сената Польши Томашем Гродзким. Встрече предшествовала пресс-конференция с участием руководителей постоянных комиссий Сената и Сейма по международных делам и депутатов Европарламента от Польши», — сообщил он по итогам четверга.

Пустые улицы белорусских городов 25 марта наглядно демонстрировали, насколько Латушко и ему подобные далеки от народа. Они регулярно выставляют себя на посмешище подобными призывами к уличным демонстрациям, «общенациональным забастовкам» и прочим акциям, фактически рассматривая бывших соотечественников как пушечное мясо.

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На повторение в марте успеха прошлогоднего августа открыто работали националистические СМИ. Менее публично велась работа актива «змагаров» в госучреждениях, прежде всего — в учреждениях образования. Раскачать пролетариат даже не пытались. Вместо этого сосредоточились на критике ЕС (почему-то обходя вниманием США) за якобы смехотворные санкции. Пресса запестрела совершенно феерическими сообщениями — например о том, как «Латушко потребовал от МВФ проверить платежеспособность властей Беларуси».

Замечательный пример основательной агитационно-пропагандистской работы продемонстрировал крупнейший новостной портал tut.by. На первый взгляд, нет ничего крамольного в публикации «100 лет назад Москва и Варшава разделили Беларусь на две части. Объясняем, как так случилось». Редактор отдела «Кругозор» кандидат исторических наук Денис Мартинович изложил свою версию того, как «100 лет назад, 18 марта 1921 года, был заключен позорный Рижский мир».

Денис Мартинович (сс)Maksim L

Редакцию портала трудно заподозрить в симпатиях к левым эсерам, которые именно в таких формулировках и оценивали Рижский мирный договор 1921 года. Детище покинувшего прошлой весной сей бренный мир Юрия Зиссера продвигает национализм с претензией на неонацизм, между прочим идеализируя к памятной дате самозванцев-лузеров, провозгласивших в условиях немецкой оккупации «независимость» фейковой «Белоруской народной республики».

В обширной публикации, изобилующей фактологическими извращениями и ошибками, Мартинович смело противопоставил этническое («поляки», «белорусы») с политическим («большевики», «коммунисты»), что для постсоветской «национально ориентированной» как бы науки считается нормальным и вполне корректным. Автор поведал: «За единую Беларусь выступали и представители белорусского национального движения, и белорусские большевики, хотя среди них большинство представляли другие национальности».

Намёк на «пятую графу» понятен. Такой подход задолго до немецких измерителей черепов активно практиковали столь любимые почитателями фейковой «БНР» деятели типа Булак-Булаховича. Неудивительно, что выпускник истфака Белгосуниверситета демонстрирует движение в расово правильном направлении. С иными взглядами невозможно было получить диплом БГУ, потому что зачёты бы не приняли Анатолий Титов,Владимир Сосна и другие националистически ориентированные представители профессорско-преподавательского состава.

Меньше ясности в публикации Мартиновича с тем, кого он записал в «представители белорусского национального движения». И ещё меньше логики, когда остепенённый автор берётся рассуждать на тему Рижского мирного договора 1921 года, который Мартинович сначала подаёт как юридически значимый документ, а затем называет «незаконным» в таком пассаже: «Фактически события сентября 1939 года, когда СССР напал на Польшу, были нарушением Рижского мирного договора. Но в 1921-м он был заключен без присутствия белорусов. Поэтому можно говорить скорее о нарушении документа, заключенного незаконно».

Советские войска пересекают границу Польши. 1939

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Кстати, курс логики во многих белорусских вузах отменили или сильно сократили — в том числе для будущих юристов. Поэтому в современной практике конфузы случаются постоянно, и не только у госуправленцев — как в случае отмены льгот, под которую замглавы президентской администрации Наталья Петкевич подвела не только учащихся, но и ветеранов. Стоит ли удивляться правовому нигилизму «змагаров» и извращённому пониманию отечественной истории, явленному в публикации Мартиновича. Под «белорусами» при заключении Рижского мирного договора он явно понимает исключительно самозванцев из «Рады БНР», которых никто в грош не ставил — прежде всего жители Белоруссии, не говоря уж о германских и польских оккупантах, а также близких по духу украинских самостийных правительствах и Советской России.

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Позиционируя насильственную «белорусизацию» 1920-х как исключительно позитивное явления на контрасте с выдуманной «русификацией», распространяя откровенную ложь («Сталин заключил союз с Гитлером»), Мартинович утверждает политическую мифологию местечкового национализма. Она вписана в тренд санкционированной Лукашенко нынешней волны «белорусизации», поэтому автор ничем не рискует, кроме репутации. После свержения «последнего диктатора Европы» он даже удостоится похвалы, потому что Белоруссия подвергнется ещё более жёсткой «белорусизации» — постмайданная Украина тому наглядный пример.

Однако и сейчас не всё так однозначно. Отрицая эпохальное значение Освободительного (польского) похода Красной армии на территорию разгромленного к тому времени вермахтом польского государства, отрицая итог этого похода — воссоединение Западной Белоруссии с БССР, редакция белорусского портала и отдельные его авторы ставят под вопрос территориальную целостность современной Республики Беларусь. В свете усиления борьбы с инакомыслием под видом борьбы с «экстремизмом», что сопровождается ужесточением уголовного законодательства, риски не стоит преуменьшать.

На дворе не 2016-й, когда по ст.130 УК РБ сажали «пророссийских» белорусских публицистов — критиков русофобии и национализма. Линия партии слегка изменилась: ныне и Владимир Путин не такой уж и плохой, и сажают уже националистов, и даже журналистов ориентированных на них изданий. Таки очень большая разница.

Её очень хорошо чувствуют системные националисты а-ля Игорь Марзалюк, весь предыдущий период толкавший пафосные речи за «25 сакавіка», или перековавшийся из коммунистов в националисты «палаточник» Валерий Воронецкий, заверявший ныне заблокированное его коллегами польское «Еврорадио» в том, что 25 марта — это «праздник» для руководства Белоруссии (то есть для Александра Лукашенко в первую голову). Молчит на тему «празднования БНР» экс-глава президентской администрации Наталья Кочанова. Не скандирует перед толпой врагов православия их слоганы протоиерей Сергий Лепин.

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Предпочитают не упоминать всуе 25 марта и «БНР» экс-директор Института истории НАН Вячеслав Данилович, нынешний его директор Вадим Лакиза, а также Андрей Унучек, Николай Смехович и другие «аўтарытэтныя гісторыкі». Если поступит команда, то, несомненно, будут её выполнять — как в случае недавнего организованного прославления «Дня воссоединения белорусского народа» 17 сентября. Возникнет необходимость прославления 30 или 31 августа — отрепетируют и прославят в духе произведений Джорджа Оруэлла. Поступит новая вводная — то же самое заклеймят позором. За исполнением проследят «компетентные органы», у которых очень широкие полномочия.

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Пока что эти самые «органы», используя старорежимные формулировки, «бьют по хвостам». Под отчисление осенью попали сотни студентов, большая часть которых после крайне унизительных процедур была восстановлена. Так называемый «офис Светланы Тихановской» помог избранным, содействуя трудоустройству чуть более десятка уволенных преподавателей и примерно такого же количества студентов. Настраивавшие их на путь борьбы с «крывавым рэжымам» националистические издания ограничились словами преимущественно непрямой поддержки. Например, упомянутый портал рассказал, «как выпускники и родители поддерживали студентов БГУИР».

С тех пор студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники стали осмотрительнее. Ничто не указывает на изменение их отношения к белорусскому тоталитаризму, ещё памятного массового террора августа — октября 2020 года, которым вплотную занялся верховный комиссар по правам человека ООН.

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Однако мнение белорусских студентов определённо изменилось по поводу самозваных «лидеров протеста». Наглядным примером служит игнорирование учащимися прямых призывов своих «сьвядомых» преподавателей принять участие в уличных манифестациях под бело-красно-белой символикой, из-за чего в четверг Минск выглядел почти безлюдным. Похоже, единственной вышедшей на площадь с бчб-флагом оказалась известная в «змагарских» кругах городская сумасшедшая.

25 марта на занятиях в БГУИР такая же особа помоложе вместо преподавания своего курса поздравляла студентов с «Днём воли», включала посвящённую «празднику» музыкальную композицию «на мове», раздавала по этому случаю конфеты и даже читала «молитву», между прочим предлагая «погулять», так как «погода хорошая». С начала учебного года преподавательница ходит увешанной бчб-символикой, что нисколько не беспокоит декана — его интересует лишь посещаемость. Главное, чтобы бумажки были в порядке, а кто и как ведёт занятия — вопрос десятый.

Бело-красно-белый флаг. Протест в Минске © Zelyoniy.anton

Аналогичные «занятия» прошли в БГПУ (бывший пединститут), БГУКИ (бывший институт культуры), БГМУ (бывший мединститут), МГЛУ (бывший иняз), БНТУ (политех), Академии искусств (БГАИ) и других вузах. Фамилии не важны, важно другое: националистов взращивают со школьной скамьи такие же учителя-националисты, продолжают настройку молодых умов в вузах такие же преподаватели-националисты, а в дальнейшем поддерживают в тонусе редакции националистических СМИ и политиканы из прозападной националистической оппозиции.

Поэтому ещё долго 25 марта для Белоруссии будет тревожным. На век Лукашенко этих тревог точно хватит, даже если прополкой интеллигентской прослойки он займётся прямо сейчас. Даже если нынешняя «новая» оппозиция отправится на политическое кладбище, то появится новая смена. Принципиально ситуация не изменилась, базовые условия остаются прежними. Вопрос реванша прозападных национал-радикалов, которым всё труднее скрывать свою русофобию, — это вопрос времени. Смена нынешней элиты во главе с Лукашенко неизбежна.

Потому что он «бьёт по хвостам». Потому что он слишком горделив, чтобы признать свои ошибки и заблуждения. Потому что у него нет других писателей, других историков, других режиссёров, и его пианисты из ГУБОПиК играют так, как умеют.

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