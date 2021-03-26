Ташкент, , 11:27 — REGNUM «Зеленый» коридор на таджикистанско-узбекистанской границе для граждан двух стран предложили открыть глава комитета по развитию туризма Таджикистана Фаррухруза Иззатуллозоды и директор департамента по развитию туризма Ташкента Санжар Таджиев, сообщает UzDaily.

Собеседники отметили возможность открытия «зеленого» коридора в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Граждане двух стран смогут в упрощенном порядке пересекать границу на автобусах.

По итогам переговоров Иззатуллозоды и Таджиев договорились провести видеоконференцию с участие представителей турагентств Душанбе и Ташкента.

Ранее мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев посетил с рабочей поездкой Душанбе. Он встретился с главой Душанбе Рустамом Эмомали. Стороны обсудили расширение сотрудничества между городами.