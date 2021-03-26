Москва, , 11:27 — REGNUM Международные авиарейсы будут выполняться из ещё 13 аэропортов в городах России. Разрешение дал оперативный штаб по и распространения коронавируса, сообщили в

Полеты за границу разрешены из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

В результате список аэропортов России, из которых можно улететь за рубеж прямыми рейсами, расширится до 34 городов. До 1 апреля были разрешены международные рейсы из 21 города РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле-мае запускаются новые чартерные программы российских туроператоров в Турцию. Самолёты будут летать из 21 города РФ.

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