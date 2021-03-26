Москва, 26 марта, 2021, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9167 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Сообщается, что за сутки выявили 9167 новых случаев, выздоровели и были выписаны 10 880 человек. Кроме того, зафиксировано 405 летальных исходов.

Среди регионов по-прежнему лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области. «Аутсайдером» списка стал Ненецкий автономный округ — там за сутки обнаружили одного нового носителя вируса.

Всего в РФ с начала распространения выявили 4 501 859 случаев заражения SARS-CoV-2.