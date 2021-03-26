Красноярск, , 11:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 118 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявлен у 66 125 человек, выздоровели 61 138 человек.

В регионе проведено уже 2 506 258 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Красноярском крае выявили 128 носителей коронавируса, выздоровели 117 человек.

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