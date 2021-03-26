Москва, , 11:27 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет контакты со своими коллегами из Армении и Азербайджана 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом 26 марта сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В числе других возможных встреч на полях СМИД СНГ планируются общение министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что за период пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика потеряла свыше $3,5 трлн, что в два раза больше по сравнению нанесенным кризисом 2008 года ущербом.