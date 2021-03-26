Москва, , 11:28 — REGNUM Новые антироссийские меры Евросоюза не останутся без соразмерного ответа со стороны Москвы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 26 марта на брифинге.

Она отметила, что ЕС предпринял «очередные недружественные шаги» в отношении России. Как обычно, они «не останутся без соразмерного ответа», подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о персональных санкциях в отношении двух российских граждан, якобы причастных к серьёзным нарушениям прав человека. Это два сотрудника правоохранительных органов, которых Брюссель считает ответственными за «преследование представителей ЛГБТ-сообщества и политической оппозиции в Чечне».

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