Джакарта, , 11:23 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто пригласил деловой мир сотрудничать с правительством для увеличения инвестиций и стимулирования экономического роста, сообщает Antara.

«Нам нужны дополнительные стратегии и усилия для успешной борьбы с пандемией и восстановления экономики. Мы не можем просто использовать обычный подход», — заявил Аирлангга Хартарто.

По его словам, пандемия не помешала Индонезии завершить нашу работу по проведению структурных реформ на национальном уровне, одна из которых заключается в применении закона о создании рабочих мест. Этот закон упростит правила, которые часто препятствуют предпринимательской деятельности в Индонезии.

Правительство будет стремиться создать благоприятный инвестиционный климат.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито раскрыл список провинций в Индонезии, которые готовы возобновить очные занятия в школах.

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