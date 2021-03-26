Москва, , 11:24 — REGNUM Появления прототипов российского родстера «Крым» стоит ожидать в сентябре 2021 года. Об этом руководитель проекта «Родстер Крым» Дмитрий Онищенко сообщил в интервью агентству «Взгляд».

По словам Онищенко, это станут первые прототипы третьей версии родстера, на которых «уже можно будет ездить».

Руководитель проекта рассказал, что первоначально это был молодежный проект МГТУ им. Н. Э. Баумана, к реализации которого затем были приглашены студенты и преподаватели из других вузов.

«По результатам испытаний с этим проектом познакомилось очень большое количество людей. Поэтому, когда мы получили положительную обратную связь, стали продолжать этим заниматься и даже задумались о создании штучного, может быть, даже серийного производства этих автомобилей», — сообщил Онищенко.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что родстер «Крым» оснастят семискоростной автоматической коробкой передач компании КАТЕ и новым мотором.

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