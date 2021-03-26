Брянск, , 11:25 — REGNUM В Брянской области 26 марта подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 71 пациент. Прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» сделали 64 889 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 35 180 носителей инфекции. Справились с заражением 34 349 человек. Лаборатории провели 493 182 исследования на коронавирус, в том числе 1780 тестов проверены за минувшие сутки.

Для массовой вакцинации от COVID-19 в Брянскую область поступило ещё 5,4 тысячи доз вакцины.