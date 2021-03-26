Тбилиси, , 11:27 — REGNUM Оппозиция Грузии не имеет оснований для бойкота парламента страны, и в других странах это понимают. Такое заявление, как передаёт «Общественное телевидение», 26 марта сделал перед журналистами депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари.

Он отметил, что в «Грузинской мечте» готовы объявить досрочные парламентские выборы, если будет доказано, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, но пока международное сообщество признаёт их итоги. Второе требование оппозиции — освободить из-под ареста лидера партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию — легко можно исполнить, так как суд назначил залог за его освобождение.

«Я не понимаю, на чём основана такая политика, из-за чего это упрямство, — сказал Субари. — Это потеряло смысл, и на каком основании они не проходят в парламент?»

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры большинства оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Партии объявили бойкот парламенту и требуют проведения парламентских выборов.

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