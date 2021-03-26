Сеул, , 11:29 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл телефонные переговоры со специальным посланником президента США по климату Джоном Керри. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили пути двустороннего сотрудничества в вопросе борьбы с изменением климата и для достижения углеродной нейтральности.

Известно, что участники диалога также затронули тему климатического саммита, который состоится 22 апреля в США, и саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который пройдёт в Южной Корее в мае.

Отметим, что это вторые телефонные переговоры представителей двух стран. Первые состоялись 19 марта.