Москва, , 11:21 — REGNUM Россия не будет пересматривать положения газового контракта с Украиной. Об этом в Берлине заявил журналистам председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

«Конечно, я думаю, что нет [контракт не будет пересмотрен]», — сказал Зубков.

Он напомнил, что с юридической точки зрения все договоры с Украиной всё ещё действуют, и для России сейчас главное — достроить «Северный поток-2», после чего поставить через Украину предусмотренные договором объёмы газа.