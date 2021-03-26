Чита, , 11:21 — REGNUM В Забайкальском крае появится первая в России киберспортивная академия, где будут проводить соревнования, а также реализовывать обучающие программы и тренировки по киберспорту и компьютерной грамотности. Как сообщает пресс-служба правительства региона, располагаться она будет на базе спортивной школы олимпийского резерва ГБУ «СШОР № 2» в Чите.

По словам губернатора Александра Осипова, в Забайкальском крае понимают потенциал развития киберспорта и спорта в целом, и в этой сфере проводится колоссальная работа.

«Развитие спорта для региона — одно из важных направлений. В целом этой сфере мы посвятим много внимания в рамках «Пятилетия спорта» в Забайкалье. Киберспорт в крае развивается семимильными шагами. Это современное и достаточно молодое направление стоит и дальше поддерживать. Поэтому принято решение создать тренировочную академию по киберспорту», — пояснил глава региона.

По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, создание киберспортивной академии в Забайкальском крае выведет киберспорт в регионе и стране в целом на новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация компьютерного спорта России это — общероссийская общественная организация, ответственная за развитие в РФ компьютерного спорта. Более чем за 20 лет существования Федерация провела более 1000 соревнований, включая Студенческую и Школьные лиги, Чемпионаты и Кубки России.