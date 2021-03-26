Тюмень, , 11:21 — REGNUM Тюменская школьница пострадала за то, что защитила сверстницу. По факту избиения ребёнка организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Во дворе одной из школ в Тюмени 25 марта несколько пятиклассников избили сверстницу. Девочка была доставлена в областную клиническую больницу №2 с травмами.

«Дочь пошла забирать из школы сестрёнку, которая учится в первом классе. Они решили немного погулять во дворе школы, там же была другая девочка, которую, со слов детей, начали обижать мальчики из параллельного класса. Мои дочери вступились за нее. После этого мальчики начали бить старшую дочь, один швырнул ее через плечо, она упала, потом встала, но к ней подошел другой и пнул в живот, она снова упала, а тот прямо сверху со всей силы — пяткой в живот. Потом другие пацаны подошли, начали ее пинать. Их было пять человек. Дочка встать не может, синеть начала. Скорая увезла её в ОКБ № 2, нам дали подписать согласие на операцию», — сообщила порталу 72.ru мама пострадавшей девочки.

Следователи сейчас опрашивают участников конфликта и руководство школы. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, также проверят соблюдение в школе законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также исполнение родителями нападавших своих обязанностей.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, у пострадавшей девочки диагностировали травму в области брюшной полости. Она находится в хирургическом отделении. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.