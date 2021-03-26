Самара, , 11:23 — REGNUM Паводок в Самарской области начнется в первой декаде апреля. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Согласно прогнозам МЧС, максимальные уровни половодья на реках Самарской области будут фиксироваться в пределах и меньше нормы.

«Куйбышевское водохранилище к приему весеннего половодья готово. Ожидается спокойное снеготаяние. Талая вода будет постепенно впитываться в почву», — передает пресс-служба ведомства слова начальника гидрометцентра Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Ануровой.

Отмечается, что существуют риски подтопления 30 населенных пунктов в девяти районах области.

В Ставропольском районе еще до начала таяния снега все необходимые мероприятия выполнены. Так, в н.п. Санчелеево специалисты прочистили все водопропускные трубы, а под мостами над рекой Санчелка русло было очищено от снега и льда до грунта.

В Красноармейском районе, в котором также существуют риски затопления населенных пунктов, работы по подготовке к паводку планируют завершить к 1 апреля. Сейчас там специалисты снимают риски образования заторов на малых реках.

Спасатели напоминают, что в регионе паводок проходит в два этапа: первый этап (проходит на малых реках) завершится с 15 по 20 апреля. Второй этап проходит с 20−25 апреля. Он связан со сбросом воды через гидроузлы Волго-Камского каскада по реке Волге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил уменьшить риски подтоплений в ходе паводка.