Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM Руководители муниципальных образований Ростовской области должны реагировать на жалобы жителей оперативнее губернатора. Такое мнение высказал глава региона Василий Голубев.

«Главное всё-таки в том, чтобы все участники процесса и руководители органов исполнительной власти, муниципалитеты ещё быстрее меня реагировали. Они должны реагировать быстрее, чем это делаю я. Если люди видят внимание, они понимают, что для того, чтобы сделать какую-то работу, нужны подготовительные работы, нужно оценить возможности финансовые, организационные и так далее», — сказал губернатор в телеэфире

ИА REGNUM сообщало, что ежедневно страницы донского губернатора в социальных сетях посещают сотни человек. В своих комментариях подписчики стараются обратить внимание властей на те или иные проблемы. Часть из них удаётся решить оперативно.

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