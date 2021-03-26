Саратов, , 11:49 — REGNUM В Саратове планируют создать музей ретротехники. Об этом заявил представитель инициативной группы реставрационного центра «Старый моторъ» Игорь Горшенев, занимающийся сохранением ретро автомобилей и памятников технической культуры.

Ожидается, что появление музея поспособствует созданию новой туристической точки на карте города. Туроператоры заинтересованы в формировании новых детских экскурсионных программ и готовы сотрудничать, особенно если музей ретротехники откроют к началу учебного года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Саратовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в Саратовской области запланировали проведение региональной программы по ремонту памятников культуры. Реализация намеченной программы будет проходить как с привлечением федеральных средств, так и за счет областного бюджета. Региональному министерству культуры в ближайшее время на эти цели выделят 50 млн рублей.

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