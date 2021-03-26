Оренбург, , 11:16 — REGNUM В Оренбурге приступили к ямочному ремонту дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь латают ямы на наиболее проблемных городских улицах. Контракт на экспресс-ремонт заключен с ООО «Компания «Орьтехцентр». Гарантия на работы составит три месяца.

Стоит отметить, с начала 2021 года в адрес муниципального управления строительства и дорожного хозяйства от Госавтоинспекции поступило девять предписаний с требованием устранить аварийность на 230 участках дорог.

Ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью 25 марта проведен на проезжей части в переулке Госпитальном и на улице Лукиана Попова. Аналогичные работы уже выполнены на кольце у завода «Инвертор», улицах Березка, Чебеньковской, Львовской. В ближайшее время запланированы работы на улицах Орской, Постникова, Немовской.

Добавим, в Оренбурге установились положительные дневные температуры воздуха. Как утверждают специалисты, ремонт дорожного полотна литым асфальтобетоном возможен и при отрицательных температурах (до — 10°C).

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