Волгоград, , 11:18 — REGNUM Жителя Нижегородской области привлекли к ответственности за угрозу взрыва железнодорожного вокзала в Волгограде. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и рассказал о бомбе «от отчаяния», сообщили 26 марта корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Звонок с угрозой поступил в дежурную часть 31 декабря 2020 года. Оперативники разыскали анонимного террориста, им оказался 40-летний житель Нижегородской области. Мужчина рассказал, что летом 2020 года приехал на заработки в Москву. 30 декабря вместе с приятелем он отмечал приближающийся Новый год. Коллега вечером собирался уехать на поезде в Волгоград. Подкрепившись спиртным, нижегородец проводил приятеля до вокзала, где тот предложил ему поехать вместе. У обвиняемого с собой не оказалось паспорта, и тогда он решил отправиться в город на Волге на автобусе.

«Выйдя из автобуса в Волгограде, он расстроился и осознал, что данный город ему неизвестен. Он подумал, что ему необходимо вернуться домой. Но поскольку денег у него с собой не было, от безысходности решился на опрометчивый поступок. Телефонный звонок он совершил от отчаяния», — приводят слова подсудимого в пресс-службе.

Нижегородец признал свою вину в преступлении, заверив, что никаких взрывчатых веществ у него при себе не было, и он не собирался совершать противоправных действий.

Приговором Центрального районного суда Волгограда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,6 года с применением ст. 73 УК РФ — условно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.