Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, которые готовили акции вандлизма в отношении объектов органов госвласти. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержанные планировали применить самодельные зажигательные устройства в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности. Задержаны трое участников группы, ещё трое доставлены для допросов в полицию.

По словам одного из задержанных, их взгляды сформировались под влиянием одного из телеграм-каналов, модераторы которого находятся в Польше. Там же они получали инструкции по изготовлению зажигательных устройств. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который планировал совершить нападение на своих одноклассников. Учащийся разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников. В результате оперативно-разыскных мероприятий подросток был задержан сотрудниками ФСБ.

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