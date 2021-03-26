26 марта 2021 | Время чтения 3 мин

26 марта 2021 года без лицензии остался ещё один банк из третьей сотни в РФ.

Анастасия Степанова, , 13:32 — REGNUM Банкопад в третьей сотне банков России продолжается. 26 марта 2021 года Центробанк России отозвал лицензию у банка «Мегополис» из Чувашии. ИА REGNUM выяснило, кому он принадлежал.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в 2021 году без лицензий в России остались уже пять банков: «ЮМК Банк» из Краснодара, «Банк ПСА Финанс РУС», подконтрольный французскому автоконцерну (заявил о ликвидации, лицензия аннулирована), «Альба Альянс» (ликвидируется добровольно, лицензия аннулирована), «ФорБанк» (лицензия отозвана) и «Современные стандарты бизнеса» (лицензия отозвана регулятором).

ООО «Коммерческий банк «Мегаполис», учрежденное в Чебоксарах и имевшее филиал в Москве, стало шестым в этом списке и четвертым, кто покидает рынок банковских услуг недобровольно. Центробанк России отметил, что «Мегаполис», занимавший по размеру активов 234-е место, нарушал профильное законодательство, в том числе завышал стоимость своего имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. Регулятор в результате проверки выявил в сфере валютных операций «неоднократные факты неотражения банком «Мегаполис» указанных операций в бухгалтерском учете и отчетности». Материалы проверок будут направлены в правоохранительные органы.

Банк «Мегополис»

Банк был участником системы страхования. Выплаты страхового возмещения начнут с 9 апреля 2021 года, после того как до 1 апреля будет выбран банк-агент. Предварительный размер возмещения, который предстоит выплатить, оценивается в 2,9 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Коммерческий банк «Мегаполис» учреждено в августе 1995 года. Уставный капитал на последнюю отчетную дату оценивался в 94,7 млн рублей. Председателем правления является Наталья Китаева, которая работает в этом банке в разных должностях с 2009 года.

Наталья Китаева lider.cap.ru

У банка 12 владельцев, в том числе пять юридических лиц. Существенное влияние на него напрямую и косвенно оказывал председатель совета директоров Алексей Дёмин, имеющий напрямую 9,04% доли и 8,36% через принадлежащее ему ООО «Торгово-промышленная компания «Интертрейд». Фирма учреждена в Москве в 2000 году для выдачи займов и прочих кредитов. Её уставный капитал — 24,7 млн рублей. Дёмин в ней же является и директором.

Также крупным бенефициаром банка является член совета директоров Имам Бабаев. Напрямую ему принадлежит 10,28%, а через ООО «Производственно-коммерческая фирма «Рондо» еще 8,36%. Последнее также создано в Москве для выдачи займов в 2000 году.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди владельцев «Мегаполиса» — член совета директоров Елена Гордеева с долей 8,93% (Московская область), Игорь Масанов — 8,62% (Владимирская область, также владеет созданной в 2020 году компанией по производству мебели), член совета директоров Наталья Саяпина — 4,81%, Евгений Панферов — 8,68%, владелица чебоксарского ООО «Управляющая компания «Речной бульвар» Ирина Фомина — 5,51%. Через ООО «Еврокарс» долей в 8,56% владеет Роман Смирнов, через ООО «Евро-Карс-2» долей 8,92% — Нина Яковлева, а через московское ООО «Русская торговая сеть» долей 9,93% — Дмитрий Кирюхин.

Бабаев, Кирюхин и Дёмин также имеют в Москве две компании в ресторанной сфере.

Руководителем временной администрации «Мегаполиса» назначена Елена Пожарская — консультант отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих финоганизаций одного из управлений Волго-Вятского ГУ Банка Россия.

Напомним, 7 ноября 2019 года в Чувашии без лицензии остался «Чувашкредитпромбанк». Его долги на начало февраля 2021 года перед 966 кредиторами превышали 3,95 млрд рублей.