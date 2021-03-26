Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Компания из США Pfizer, являющаяся вместе со своим немецким партнером BioNTech разработчиком вакцины от COVID-19, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях младшего возраста. Об этом 26 марта сообщает телеканал N-tv со ссылкой на представителя Pfizer.

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«Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели дозу первым детям-участникам в продолжающемся глобальном исследовании фазы ½/3», — сказал представитель Pfizer.

Также он уточнил, что данные клинические испытания проводятся для того, чтобы оценить безопасность, переносимость и эффективность разработанного компанией препарата у детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

При этом, как ожидается, в исследованиях будут принимать участие около 4,5 тыс. детей. Кроме того, по информации телеканала, Pfizer в ходе тестов будет использовать три различных дозировки вакцины. Отмечается, что компания надеется, что созданный ею препарат можно будет использовать в указанной возрастной группе с начала 2022 года.

Отметим, ранее британско-шведская компания AstraZeneca и американская фирма Moderna тоже начали испытания созданных ими вакцин от нового заболевания на детях.