Москва, , 11:14 — REGNUM Правительство Москвы выпустит облигационный займ только на благоприятном рынке, сообщил 26 марта вице-мэр города Владимир Ефимов.

По его словам, городские власти будут ориентироваться на уровень доходности, сравнимый с облигациями федерального займа (ОФЗ). При этом он отметил высокий интерес инвесторов к выпуску.

«Правительство Москвы выйдет на рынок субфедерального долга только на выгодных для себя условиях. Мы внимательно следим за показателями долгового рынка», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что Москва финансирует через займы проекты развития города, покрывая текущие расходы собственными доходами.

«Поэтому мы планируем размещать облигации с минимальной премией к ОФЗ, и готовы при необходимости корректировать сроки выпуска бумаг. Мы видим, что сегодня рынок достаточно волатилен, пока это не отражается на интересе инвесторов к нашим бумагам, но, при необходимости, наши первоначальные планы о первом выпуске в апреле-мае могут быть скорректированы», — заявил он.

Всего власти города планируют в 2021 году выпустить облигации объёмом до 396 млрд рублей.