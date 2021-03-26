Ярославль, , 11:14 — REGNUM Основанные волонтёрами приюты для животных помогают решить общегосударственную проблему бездомных животных, и государство должно им помогать. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала ярославский зооволонтёр и защитница животных Анастасия Левченко. Как мы писали ранее, проблема безнадзорных животных особенно остро стоит в Ярославле несколько месяцев. Из-за принятия нового закона «Об ответственном отношении к животным» деятельность властей по отлову собак и кошек на улицах оказалась парализована. Пока чиновники пересылают друг другу бумаги и собирают совещания, добровольцы бесплатно находят брошенным питомцам новый дом.

В Ярославле с лета прошлого года нет официального отлова бродячих животных. К чему это привело?

Анастасия Левченко: В Ярославле, как и в других городах, всегда была проблема с бездомными животными. Если раньше она как-то регулировалась, то сейчас все это просто пущено на самотёк. Естественно, бродяжек стало больше, это заметили все. Они сбиваются в стаи и, к сожалению, наносят вред и нападают на людей. Если раньше собак ловили, стерилизовали и неагрессивных выпускали обратно, то сейчас они размножаются бесконтрольно. Вы давно видели собак с биркой или татуировкой в ухе?

Частные приюты, которые тоже забирают животных с улиц, помогают в решении проблемы?

Анастасия Левченко: Приюты сейчас переполнены, некоторые сразу говорят, что больше не берут животных с улицы. Это опять же яркий показатель того, что в мире нет недостатка кошечек и собачек, но люди до сих пор идут против стерилизации своих питомцев.

Конечно, когда ситуации экстренные, никто не оставит раненое животное погибать на улице. Включаются волонтёры, собак берут на передержку (не в приют), находят финкураторов среди других волонтеров и начинают активную деятельность по социализации животного и по поиску постоянного дома. Но поймите, передержки сейчас тоже переполнены, если освобождается место, то это счастье и шанс на спасение чьей-то жизни. У многих, не в приюте, бывает и по 6−10 животных кошек и собак. Их нужно кормить, выгуливать, давать медицинское обслуживание и уход.

Люди часто соглашаются становиться финансовыми кураторами?

Анастасия Левченко: На самом деле мало кто даже знает, что помочь животным можно даже 50−100 рублями в месяц. Опять же, отсутствие информации для широких масс. Но в основном, те кто знают об этом охотно соглашаются. Кто-то ежемесячно, кто-то разово. Кто-то является финкуратором далеко не одной-двух собак. Многие ещё боятся по незнанию, что волонтёр присвоит деньги себе. Однако, если вы становитесь финкуратором кого-то из животных, то вас добавляют в общий чат других финкураторов. Там будут скидывать все финансовые расходы, отчёты, куда идут деньги (с чеками и справками из больниц), кто какую сумму отправил, фото и видео этого животного, условия его содержания. Каждый финкуратор безумно любит своего хвостика, даже если мог его не видеть вживую. Есть же ещё собаки-инвалиды. Они не выживают в обычных приютах, находятся только на передержках. Есть пёсик, Лайв, я сама его финансовый куратор. Ему нужна была инвалидная коляска.

Его содержание в месяц — 12 тысяч и только силами волонтёров. Здоровая собака — 4 тысячи в месяц. Так что здесь всё на взаимопомощи, мы стараемся собирать деньги, скидываться, но сколько на самом деле ещё таких собак…

В каких случаях волонтеры и сердобольные граждане бессильны?

Анастасия Левченко: Ох, а вот это вопрос сложный. Наверное, когда мест нет ни в приютах, ни на передержках. Дать временный дом (стать передержкой) может любой желающий, организовать поиск финкураторов и далее по сценарию. Поэтому, не могу сказать, когда волонтёры и граждане бессильны. Наверное, когда видят, что бродяжек становится только больше, помочь каждой нет возможности, а государство не хочет брать на себя хотя бы часть ответственности. Руки могут начать опускаться.

Нужен ли отлов в целом или есть другие пути решения проблемы бездомных животных?

Анастасия Левченко: Конечно, отлов необходим. Но тогда встаёт вопрос, куда помещать животное и какова его судьба в дальнейшем? Кроме отлова, нужно развитие приютов. Государство должно помогать создавать их и улучшать качество содержания животных, а не ставить палки в колёса и закрывать. Параллельно с этим нашей стране необходима просветительская деятельность. Самовыгул — это плохо и опасно. Бесконтрольное размножение никому не нужных кошечек и собачек ради «здоровья» или «я раздам» — опасно и грозит появлением новых бездомышей. Люди не понимают, что стерилизация — это решение многих проблем. Со здоровьем их любимца, с экономией их денег в будущем, если у животного начнутся раковые опухоли репродуктивных органов (как пример), с уменьшением количества бездомных животных.

Люди не хотят брать на себя ответственность за то, что это выросшие щенки их самовыгульного пса могли покусать ребёнка. Поэтому, всё должно работать в одной системе, не упуская какое-либо звено.

В чём разница между содержанием животного в волонтёрском приюте и в приюте для отлова? Что лучше — для самого животного и для общества?

Анастасия Левченко: И в том, и в том приюте есть волонтёры. Но если мы берём частный приют и приют, который по контракту занимается отловом животных, то разница в первую очередь во внимании с медицинской стороны и социализации. В первом приюте будет меньше собак (ровно столько, сколько они могут себе позволить по ресурсам). Животное и там и там будет или уже стерилизовано, или отдаваться вам только после стерилизации. Многие люди, когда видят «околопородного» щенка, выстраиваются в очередь, но разводят истерики, когда узнают о пункте «стерилизация». Почему? Вы сами отлично понимаете. Так было совсем недавно с одним из щенков. Но в приюте отлова могут и прикрыть глаза, отдавая вам собаку без хирургического вмешательства. Дальше, собака частного (волонтерского) приюта будет иметь все необходимые прививки и обработки от паразитов. Чаще всего такие собаки хорошо социализированы, многие проходят работу с кинологами.

Естественно, в приюте по отлову, такое случается крайне редко из-за постоянно растущего количества жильцов. И есть много других более мелких нюансов. Поэтому, для животного и общества на данный момент волонтерский приют лучше. Но если государство вложит свои силы и внимание в проблему бездомных животных, даже приюты для отлова могут сильно продвинуться вперёд по условиям содержания.

Новый закон позволяет возвращать животных в «естественную среду обитания» после передержки. Насколько это правильно?

Анастасия Левченко: Сложно ответить о «правильности» этого момента. Чисто логически. Такое животное уже стерилизовано и не даст новое потомство. Поэтому, например, в приоритете всегда стерилизация сук, а не кобелей. Животное также будет привито и социализировано. Хотелось бы приютить каждого и дать им дом, но в сегодняшних реалиях это невозможно. Но выпуская здоровое и полноценное животное, мы даём шанс на спасение тому, кому нужнее. Но есть много душевных терзаний. Вопрос питания животного, что окажется вновь на улице, остаётся открытым. Его доверие к людям после того, как его вновь «выгонят». Его жизнь в жару или морозы. Поэтому, волонтёры очень надеются на передержки. Если честно, в большинстве случаев люди успевают привязаться к животному и решают оставить себе. Редко кто решится выгнать на улицу. Но это если мы говорим именно о передержке.

Как происходит социализация животного? Это реально может помочь в будущем избежать проблем с нападениями?

Анастасия Левченко: При помещении животного в приют идёт осмотр, в том числе психологический. В том смысле, что всегда видно боится животное или нет. Когда все медицинские процедуры проведены — начинается социализация. Если животное охотно идёт на контакт, то в принципе оно считается социализированным. Оно не будет нападать на людей. Но, если его поведение требует корректировки — с ним начинают работу волонтёры. Учат постепенно. Сначала гулять на поводке, потихоньку выводят из квартиры. Кстати, именно поэтому потом не очень охотно отдают на цепь. Есть замечательный приют, по-моему, в Данилове, где проходит школа молодых волонтёров и там есть уроки с кинологами. Ты можешь стать волонтёром, выбрать себе собачку в приюте и ездить с ней на кинологические занятия. Это поможет собаке социализироваться, она будет знать большинство команд. В целом это и есть социализация — собака знает, когда ходить в туалет, собака не агрессивна к человеку и знает хотя бы минимум команд — сидеть, лежать, стоять.

Закон сейчас требует от приютов «шикарных» условий содержания. Насколько это правильно и выполнимо ли?

Анастасия Левченко: В волонтёрских приютах эти требования и так соблюдены. Даже в приютах для отлова их стараются соблюдать, потому что эти требования нормальные и цивилизованные. Вы сами были в приютах? Когда порой нет воды, так как не собрали денег, или электричества. А корма? И приходится трясти не государство и проходить 100 кругов ада бюрократии, а просить помощи у жителей нашего города. Представьте ситуацию, когда нет горячей воды, у меня был случай на смене зимой, в мороз. Из-за праздников нет волонтёров, и у тебя у одной на смене 200 собак, которых нужно выгулять, накормить, вычесать, вольеры прибрать, а у тебя только холодная вода. И у тебя руки превращаются в ледышку, потому что это всё происходит на улице, потому что большинство собак живут просто на цепи, если мы говорим про приюты для отлова. Поэтому требования абсолютно адекватные, норма должна быть соблюдена и в большинстве частных приютов это уже есть. Не в идеальном, возможно, состоянии, но оно есть.

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