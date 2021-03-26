Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Социальные сети помогают оперативнее реагировать на те или иные обращения граждан, а также твёрдо стоять на земле. Такое мнение выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя своё присутствие в интернет-пространстве.

«Не на всё отвечаю лично, физически я этого не могу делать, но ставлю перед собой такую задачу, пытаюсь увидеть наиболее интересную реакцию, особенно с конкретными темами, беспокоящими людей, либо вносящим какие-то предложения. Я действительно сейчас пытаюсь это сделать быстрее, значит буду практиковать реакцию на конкретные обращения, либо, если это носит массовый характер, оценивать ситуацию», — отметил глава региона в телеэфире.

По словам губернатора, он ищет новые возможности контактов с людьми не только через Instagram, но с помощью других форм общения с населением.

«Много черпаю из этого, понимаю, что это определённая оценка работы тех или иных структур, и считаю, что все руководители должны так поступать. Это даёт возможность стоять ногами на земле», — отметил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области завёл страницу в социальной сети Instagram в ноябре 2018 года. Из первых опубликованных снимков больше всего положительных отзывов собрала серия фотографий, сделанная Голубевым на малой родине — в станице Ермаковской.

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