Москва, , 11:13 — REGNUM Если у граждан РФ есть деньги, которые не жалко потерять, то биткоин можно купить, но надо помнить, что это спекулятивный продукт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз американского миллиардера Рэя Далио о том, что битокин могут запретить. Как полагает Делягин, если это случится, то тех, кто сильно вложился в биткоин, ждет разорение.

«Очередное разорение. Ничего страшного. Люди теряли на МММ, люди теряли на голландских тюльпанах, люди теряли на российских ГКО. И могут потерять и на биткоине. Другое дело, что сейчас в биткоине сидят хозяева мира. И их кинуть нельзя, — сказал Делягин. — Но биткоин и так уже пошел вниз. И вряд ли кто-то из участников рынка биткоина будет обращать внимание на миллионеров, которые, судя по всему, только сейчас узнали про существование такой штуки, как биткоин. Если у граждан РФ есть лишние деньги, которые не жалко потерять, тогда биткоин можно купить. Но нужно понимать, что это спекулятивный продукт, а не инвестиционный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, могут ли биткоин запретить.

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