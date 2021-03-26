Новосибирск, , 11:12 — REGNUM СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дел по факту травмирования 15-летнего подростка фрагментом наледи, упавшей с крыши многоквартирного дома по переулку 3-й Серафимовича в областной столице.

По данным пресс-службы ведомства, установлено, что перелом колена и голени ребёнок получил в связи с тем, что сотрудники ООО Управляющая компания «Жилой квартал» не приняли мер к своевременной уборке кровли крыши от наледи.

В ходе расследования данного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») действиям сотрудников управляющей компании будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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