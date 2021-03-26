Москва, , 11:11 — REGNUM Россия по праву может гордится великим русскими писателями Александром Пушкиным (3%), и Львом Толстым (2%), а также писателем современности — Борисом Акуниным (2%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Среди исполнителей классической музыки жители России назвали Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, Петра Чайковского (по 8% соответственно), среди оперных певцов — Дмитрий Хворостовский (6%) и Анна Нетребко (5%).

Также, по мнению граждан, гордость за Россию в мире заслуживает деятельность режиссеров и актеров — Никиты Михалкова (18%), Федора Бондарчука (7%) и Андрея Кончаловского (4%).

Опрос по телефону проведён 20 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее востребованные в России в сфере культуры и искусства — музыкальные работники (8%) и актеры кино и театра (6%).

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