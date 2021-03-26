Москва, , 11:11 — REGNUM В настоящее время эмитенты биткоина сильнее, чем государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя прогноз американского миллиардера Рэя Далио о том, что биткоин может оказаться под запретом.

«Дошло как до жирафа. Об этом говорилось с самого момента появления биткоина, — сказал Делягин. — Именно то, что биткоин до сих пор не запрещен, говорит о том, что эмитенты биткоина сильнее государств. Эта ситуация может измениться, но она точно не изменится до конца нынешнего года. Просто потому, что для того, чтобы национальные государства стали сильнее глобальных финансовых спекулянтов, мир должен окончательно развалиться на макрорегионы, а Америка стать такой же далекой, как и во времена Колумба. Понятно, что до этого далеко».

Напомним, что, по мнению Далио, криптовалюты представляют угрозу банковской системе.

Читайте ранее в этом сюжете: Биткоин за сутки обвалился более чем на 10%