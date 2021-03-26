Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Битва между демократиями и автократиями — реальность XXI века. США отстаивают демократические ценности в идеологической борьбе с Россией и Китаем, заявил американский президент Джо Байден в ходе своей первой публичной пресс-конференции.

Он заявил, что дети и внуки ныне живущих будут защищать докторские диссертации о том, какая идеология преуспела в мире — автократия или демократия. В мире идёт битва «между демократиями в XXI веке и автократиями».

Байден добавил, что под автократиями понимает Китай и Россию, которая «больше не говорит о коммунизме». Задача США — доказать, что демократия работает.

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